Дана Уайт: Сейчас глупо говорить об организации поединка между Холлоуэем и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт высказался на тему возможного поединка между американцем Максом Холлоуэем и представителем Ирландии Конором Макгрегором.

Напомним, что в ночь на 14 ноября в рамках турнира UFC Vegas 42 экс-чемпион полулегкого веса Холлоуэй одержал победу над Яиром Родригесом из Мексики единогласным решением судей.

– Вероятнее всего, Холлоуэй снова подерется с Волкановски. Трудно говорить о том, что будет ждать Макс в будущем, но думаю, что третий поединок с Александром действительно имеет смысл. Бой Макгрегора с Холлоуэем? Сейчас у Конора травма. Сейчас даже говорить об этом глупо, – цитирует Уайта MMA Junkie.

Добавим, что в своей карьере 29-летний Холлоуэй провел 29 поединков, одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Что касается Макгрегора, то на счету 33-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений.