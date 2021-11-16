Порье считает Яна лучшим боксером в UFC

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье ответил на вопрос о том, кто является лучшим боксером в UFC на данный момент.

– Кто лучший боксер в UFC? Думаю, это Ян. Он не тратит много времени в октагоне. Петр наносит мощные удары и отлично работает, – цитирует Порье MMA Fighting.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний Ян победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267 и стал временным чемпионом промоушена в легчайшем весе. В своей карьере россиянин принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.

Что касается Порье, то 32-летний американец одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. В июле этого года спортсмен победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.