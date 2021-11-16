Анкалаев проведет поединок с бразильцем Сантосом в марте 2022 года в рамках турнира UFC

Стало известно о том, что когда состоится следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева в UFC.

По информации ESPN, 29-летний спортсмен подерется с представителем Бразилии Тиаго Сантосом 12 марта 2022 года. При этом место проведения данного поединка пока не уточняется.

Напомним, что последний поединок Анкалаева в промоушене состоялся в октябре этого года в рамках турнира UFC 267. Тогда он победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провел 17 боев в своей карьере, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Что касается Сантоса, то на счету 37-летнего бразильца 22 победы и девять поражений.