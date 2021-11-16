Ян высказался о похвале Порье в свой адрес

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о похвале американца Дастина Порье, который назвал россиянина лучшим боксером, из всех бойцов организации.

«Дастин знает, что говорит. Макнагетс че там», - приводит RT сообщение Яна, опубликованное в инстаграме.

Добавим, что скорее всего Ян еще раз подтвердил, что готов драться с ирландцем Конором Макгрегором, который выступает в более тяжелой категории.

Россиянин за карьеру в ММА одержал 16 побед (семь нокаутов) в 18 боях.