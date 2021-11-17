Макгрегору стыдно за правительство Ирландии в связи с ужесточением ограничительных мер

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что ему стыдно за правительство своей страны в связи с ужесточением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Уже прошло почти три года. Мы раз за разом объединялись, стараясь делать даже сверх того, что от нас требуется. Все, что получили взамен - это одно лицемерное обращение за другим. Прямо сейчас мне стыдно за правительство моей страны», - написал спортсмен в своем твиттере.

Отметим, что власти Ирландии вновь переведут работников на удаленный режим, а для посещения общественных мест понадобится предъявление сертификата о прохождении вакцинации.

Конор Макгрегор в октябре 2020 года стал участником последнего боя россиянина Хабиба Нурмагомедова, после которого дагестанец завершил свою спортивную карьеру, одержав 29-ю победу в 29 боях.