Боец ММА потерял в бою… яйцо

ДА, в заголовке нет ошибки. Потерял боец яйцо. Как иронизирует канал «Коза кричала», не в том смысле, что оно упало и укатилось.

Просто ему в причинное место прилетело вдруг коленом от спарринг-партнера и яйцо сказало: «Пацаны, дальше без меня».

Канал «Ваших бьют» со ссылкой на зарубежную прессу описывает, как Кристиана Лоусона увезли на скорой в больницу, сразу на операционный стол, где он окончательно попрощался с яичком. Впрочем, оптимизма парню не занимать. Он уже отписался в Инсте, что операция прошла успешно, что тестостерон у него по-прежнему будет вырабатываться, на детишек большие планы и вообще.

Правда, теперь он как футболист, который висит на карточке. Больше ошибаться нельзя! Поэтому Кристиан написал: «Если кто втащит мне по последнему яйцу, мы поссоримся!»