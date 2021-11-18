«Тогда мы отправляемся на войну». Махачев ответил на слова Гэтжи об очном поединке

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил о готовности к поединку с бывшим временным чемпионом промоушена в легком весе Джастином Гэтжи.

Отметим, что ранее американский спортсмен попросил россиянина хорошо подготовиться к очному бою, поскольку, по его мнению, между ними «грядет война».

– Тогда мы отправляемся на войну, – написал Махачев на своей странице в Twitter.

Добавим, что в данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге UFC в категории легкого веса. На его счету 22 проведенных поединка в ММА, в которых он одержал 21 победу.

Что касается Гэтжи, то 33-летний спортсмен располагается на второй строчке. В своей карьере он одержал 23 победы и потерпел три поражения.