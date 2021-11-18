Александр Емельяненко проведет поединок с бразильцем Сантосом 27 ноября на турнире AMC Fight Nights

Стало известно, когда состоится следующий поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Как сообщил менеджер 40-летнего россиянина Азамат Бостанов, 27 ноября спортсмен подерется с представителем Бразилии Марсио Сантосом. Данный бой пройдет в рамках турнира AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

– Вчера позвонил Камил Гаджиев, сказал, что Вячеслав Василевский вынужден сняться с боя против Марсио Сантоса. Поступило предложение Александру выйти против бразильца. Мы подумали, что это хорошая проверка, поэтому, утвердив условия, согласились, – приводит слова Бостанова Sport24.

Отметим, что в своей карьере Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Что касается Сантоса, то на счету 32-летнего бразильца 15 побед и шесть поражений.