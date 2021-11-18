Российский боец Вахаев ударил Джонсона на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств Мухомад Вахаев ударил своего будущего соперника американца Тони Джонсона на пресс-конференции, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Absolute Championship Akhmat (АСА), в рамках турнира которого и пройдет поединок.

По данным источника, Джонсон перед этим оскорбил своего будущего соперника и другого россиянина Алихана Вахаева, заявив, что они состоят в любовных отношениях, за что не стал извиняться и пообещал разнести Мухомада.

Бой между Вахаевым и Джонсоном будет титульным: американец чемпион АСА в тяжелом весе.

Поединок состоится 19 ноября в Минске на АСА 132.