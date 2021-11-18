Масвидаль - о Макгрегоре: Этот парень закончит тем, что загонит себя до смерти

Бывший боец ММА Хорхе Масвидаль поделился впечатлениями о Коноре Макгрегоре, который продолжает восстановление от полученной травмы ноги в третьем поединке с американцем Дастином Порье.

«Я думаю, что Конор Макгрегор - озлобленный старик, который весь день кричит на телевизор. Отстойно, когда ему причиняют боль. Он так часто ломается, что уже не может собраться с силами и идти в бой подготовленным. Просто веди нормальную жизнь, братан. Этот парень в конечном итоге доведет себя до смерти. Лучше сходи в реабилитационный центр и научись правильно обращаться с пожилыми людьми», - приводит слова Масвидаля MMA Figthing.

Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.