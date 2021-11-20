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Андраде победил Куигли нокаутом, защитив титул WBO в среднем весе

Поединок прошел в Манчестере.
20 ноября 2021 10:39

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде победил представителя Ирландии Джейсона Куигли техническим нокаутом.

Соперники встречались в ночь на 20 ноября мск в главном событии вечера бокса в Манчестере (США). Бой был остановлен уже во втором раунде.

Таким образом, Андраде защитил свой пояс WBO в средней весовой категории. Предыдущий бой Андраде провёл с британцем Лиамом Уильямсоном в апреле 2021 года, победив его единогласным решением судей.

На счету Деметриуса 31 победа, из которых 19 были добыты нокаутом, и ни одного поражения. В активе Куигли 19 побед (14 нокаутом) и два поражения. Ранее временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, кого он считает лучшими боксёрами современности.

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