Михаил Рагозин в первом раунде уложил Вискарди Андраде на турнире RCC Intro 18

Андраде не в первый раз приезжает в Екатеринбург на турниры RCC. Он дрался с Шлеменко, програл Василевскому, нокаутировал Мартынова. И вот четвертый бой бразильца в Екатеринбурге.

Рагозин — одна из ключевых звезд лиги. Уже несколько лет ему предлагают только серьезную оппозицию, и в его активе тоже есть громкие имена.

Поединок начался с разведки, первые две минуты не дали преимущества ни одному из бойцов. Взрывные атаки Андраде, которыми славится бразилец, начались с середины раунда. Он бросился на россиянина, Михаил был готов и спокойно свёл на нет пыл соперника. Спустя несколько секунд Рагозин встретил бразильца мощными ударами кулаков, а через пару мгновений так пробил Андраде, что тот встал на колено, а рефери был вынужден остановить бой.