Штырков - о победе Федора над Джонсоном: После таких боев кажется, что все еще впереди

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил шансы Федора Емельяненко задержаться в профессиональном спорте после победы нокаутом над Тимоти Джонсоном на Bellator 269.

«Можно говорить, что соперник не топовый, но в любом случае, такая доминирующая победа не оставляет шансов думать, что было бы дальше. Неважно, топ ты или нет: когда тебя так уничтожают, не имеет значения, какого ты уровня.

К нему вернулась скорость рук, которая всегда выделяла Федора в супертяжах. После таких боев кажется, что все еще впереди. Каков контраст: настолько легко он победил достаточно хорошего бойца, что возникают мысли, что он и с топами мог бы еще посоперничать немного», — заявил боец «Газете.Ru».

В активе Емельяненко 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для «последнего императора» это был первый поединок с декабря 2019 года.