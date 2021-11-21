Штырков - о Макгрегоре: Конор уже ни на что не способен, Гэйджи, Оливейра, Порье - все разнесут его

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал дальнейшие перспективы бывшего обладателя двух чемпионских поясов Конора Макгрегора, который продолжает восстановление после травмы в бою с Дастином Порье.

«Конор для меня такая фигура — я не очень его приветствую как профессионала.

Насколько он сейчас способен что-то сделать? Да ни на что он не способен. Куда ему… Побоксировать с Петей Яном? Не знаю — ну, побоксирует. А выйти на профессиональный бой против бойца типа Дастина Порье, Чарльза Оливейры, Джастина Гейтжи — да его просто разнесут», — сказал Штырков «Газете.Ru».

Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.