Ковингтон - о Масвидале: Я устрою барбекю из его сердца будучи запертым в клетке с этим клоуном

Американский боец UFC Колби Ковингтон рассказал о жажде проведения боя с Хорхе Масвидалем, который последний бой провел в апреле этого года.

«Все, чего я хочу, это оказаться в одной клетке с этим клоуном. Этот бой не может состояться не по моей вине, и он заплатит за это. Он заплатит потерей сознания, потерей здоровья. Ни в одном противостоянии в моей карьере я не испытывал столько ненависти и личной ненависти, как это. Я хочу вырвать его сердце. Я просто устрою барбекю из его сердца и позову военных, спасателей - тех людей, которые охраняют там безопасность нашей страны», - цитирует Ковингтона MMAFighting.

Добавим, на счету Ковингтона 19 боев в ММА, в которых он 16 раз одерживал победы, в том числе три раза нокаутом. В последнем бою он уступил нигерийскому спортсмену Камару Усману на UFC 268 единогласным решением судей.