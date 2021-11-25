Американский представитель ММА Луис Пенья арестован третий раз за полгода

Американский боец смешанных единоборств Луис Пенья 22 ноября был арестован полицией, сообщает MMA Fighting.

Его обвиняют в нанесении побоев и телесных повреждений, а также домашнем насилии и хулиганстве.

Пенья не в первый раз попадают за решетку за домашнее хулиганство и побои: в июне он ограбил свою девушку, а в октябре причинил вред еще двум женщинам. После второго случая американский промоушен UFC разорвал контракт со спортсменом.

Последний раз Пенья выходил в октагон в апреле, тогда он раздельным решением добыл свою десятую победу (при трех поражениях) в ММА, одолев Алекса Муньоза.