Шлеменко не стал оценивать шансы Александра Емельяненко в поединке с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о шансах Александра Емельяненко в поединке против бразильца Марсио Сантоса.

«Сложно оценивать шансы Емельяненко, он ведь уже давно не дрался с профессиональными спортсменами, больше с любителями. Последний бой с профессионалом — Магой Исмаиловым — он проиграл. Но судя по видео, Емельяненко довольно неплохо готов», - приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Отметим, что в своей карьере Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Что касается Сантоса, то на счету 32-летнего бразильца 15 побед и шесть поражений.