Емельяненко процитировал брата после поражения от бразильца

Российский боец-тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал свое поражение от бразильца Марсио Сантоса словами своего старшего брата.

«Как сказал мой брат Федор: кто не падал, тот не вставал», - цитирует спортсмена Sport24.ru.

Напомним, бой, проходивший в Сыктывкаре в рамках турнира АСА Fight Nights 106, завершился уже в первом раунде после того, как Сантос применил удушающий прием.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в 28 боях. Бразилец же одержал свою 16-ю победу в 23 поединках.