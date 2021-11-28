Менеджер Емельяненко: После поражения Александр сказал мне, что ему нужно ехать на сборы в Дагестан

Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал о состоянии своего клиента после поражения от Марсио Сантоса в рамках турнира АСА Fight Nights 106, который прошел в Сыктывкаре.

Отметим, что 40-летний спортсмен уступил своему сопернику в первом раунде. Бразилец применил против Александра удушающий прием, после чего россиянин был вынужден сдаться.

– На удивление он воспринял поражение достаточно спокойно. Но не как должное. Первая фраза, которую он сказал – «нужно ехать на сборы в Дагестан», а не «нужно пойти расслабиться». Не попросил отвезти в ресторан или бар. Заказал еду в номер, пошел спать. Любой человек может выпить и загулять, но мы рядом, как были до этого, – цитирует Бостанова «РБ-Спорт».

Добавим, что для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере в 28 боях. Бразилец же одержал свою 16-ю победу в 23 поединках.