Александр Емельяненко – о Шлеменко: Я не буду драться с ним, я его бить буду

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил высказывания Александра Шлеменко в свой адрес после поединка с бразильцем Марсио Сантосом.

Ранее Шлеменко заявил, что Емельяненко необходимо перестать употреблять алкоголь и больше тренироваться. При этом Александр отказался от возможного боя против своего соотечественника.

– Александр, как и куча других клоунов, может только делать заявления на просторах интернета. На страницах прессы все герои. А, когда доходит до реального поединка, у него какие-то другие амбиции и бои. Я не буду с ним драться, я его бить буду. В стойке он уступает мне, в партере он вообще бороться не может. Время Шлеменко уже прошло, – приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Отметим, что на турнире АСА Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре, 40-летний спортсмен потерпел поражение от Сантоса в первом раунде. Бразилец применил против Александра удушающий прием, после чего россиянин был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере в 28 боях.