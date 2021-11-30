Шлеменко – о высказывании Александра Емельяненко в свой адрес: Он сказал очередную глупость

Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на слова Александра Емельяненко, ранее назвавшего его клоуном в ответ на критику после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

– Не буду ему ничего отвечать! Он сказал очередную глупость, так что нечего ответить. Он много говорит, вот и все, – приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на турнире АСА Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре, Емельяненко потерпел поражение от Сантоса в первом раунде удушающим приемом. После поединка Шлеменко заявил, что Александру необходимо перестать употреблять алкоголь и больше тренироваться. В ответ боец сказал, что он бы без особых проблем добился победы в поединке со своим соотечественником.