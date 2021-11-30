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Чимаев заявил, что он представляет Россию как чеченец

27-летниц боец является шведом по гражданству.
30 ноября 2021 16:17
автор: Максим Скороходов

Хамзат Чимаев, выступающий в ММА, заявил, что во время боев представляет в том числе и Россию.

«Я, можно сказать, представляю Россию, поскольку что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, что все они россияне. Я человек мира и люблю весь мир. Зачем говорить: «Он чеченец» или «Он россиянин». Меня спрашивают, почему я не выхожу с этим флагом или с тем. Флаги меняются. В СССР был один флаг, а сейчас в России — другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», - приводит слова Чимаева RT, ссылаясь на Hustle MMA.

Напомним, что Чимаев выиграл во всех своих десяти поединках в смешанных единоборствах.

30 октября швед чеченского происхождения удушающим приемом победил китайца Джинлианга Ли в первом раунде боя, прошедшего в Абу-Даби на UFC 267.

Добавим, что Чимаев вместе с семьей уехал из России в Швецию в 19-летнем возрасте.

источник: «RT на русском»
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