Чимаев сравнил Федора Емельяненко с Карелиным

Спортсмен Хамзат Чимаев, выступающий в ММА, признался, что не смотрел бой россиянина Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Нокаут видел, сам бой не смотрел. Поединок был поздно ночью, а у меня, кажется, был тренировочный лагерь. Но ролик я видел. Мощно он его. Федор для меня как Карелин. Великий боец. Уважуха таким великим спортсменам», - сказал Чимаев YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, что Емельяненко 45 лет и он был чемпионом ММА в тяжелом весе в трех организациях.

Карелин является трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.