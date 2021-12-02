Дана Уайт: Никто не хочет драться с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт выразил свое мнение по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

– Чимаев – один из самых плохих парней, которых я когда-либо встречал. Он готов драться буквально с кем угодно, и ему неважно, когда именно состоится бой и при каких обстоятельства он произойдет. С Чимаевым никто не хочет проводить поединок. Все лишь готовы написать что-либо о Хамзате в соцсетях, а не выходить с ним в октагоне, – цитирует Уайта MMA Junkie.

Напомним, что Чимаев в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября в рамках турнира UFC 267, 27-летний спортсмен победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде.