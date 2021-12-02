Александр Емельяненко - про лигу Хабиба: Не слышал, чтобы там были нормальные бойцы

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко категорично высказался насчет возможного участия в лиге Хабиба Нурмагомедова. По его словам, в ней нет нормальных бойцов.

«Она меня никак не прельщает и не нравится. Там дерутся одни дагестанцы, его одноклубники, больше никого в этой лиге нет. Их нигде не видно и не слышно. Не слышал, чтобы там были нормальные бойцы. А в Дагестане одни борцы. Их с рождения сразу записывают на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Но не хочу в ней участвовать, мне это неинтересно», — сказал Емельяненко в выпуске «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.

Напомним, ранее Емельяненко уступил бразильцу Сантосу на турнире ММА. Бой, проходивший в Сыктывкаре в рамках турнира АСА Fight Nights 106, завершился уже в первом раунде после того, как Сантос применил удушающий прием.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в 28 боях. Бразилец же одержал свою 16-ю победу в 23 поединках.