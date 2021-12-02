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Гусейнов – о высказываниях Александра Емельяненко: Он оскорбил всех дагестанцев

Российский боец считает, что Емельяненко «не заслуживает того, чтобы о нем говорили».
02 декабря 2021 19:48
автор: Владислав Корегин

Российский боец ММА Артур Гусейнов оценил высказывание Александра Емельяненко, ранее назвавшего его «дагестанской свиньей».

Отметим, что Емельяненко после поражения от бразильца Марсио Сантоса сказал своему менеджеру, что намерен провести свой тренировочный сбор в Дагестане.

– Как можно что-то говорить о человеке, который даже не заслуживает, чтобы о нем говорили. Он, считай, всех дагестанцев оскорбил. Он хотел еще в Дагестан ехать готовиться. Кто его здесь готовить будет, он сюда даже доехать не успеет. Его ребята ищут. Он переборщил. Этот конфликт разрешится только в одном случае, когда он будет на коленях просить пощады, что он задел всех дагестанцев, – цитирует Гусейнова портал «Метарейтинг».

Добавим, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 37 поединках, одержав 28 побед (20 нокаутом) и потерпев девять поражений. На счету 37-летнего Гусейнова 26 побед (18 нокаутом) и 11 поражений. 17 октября этого года он уступил Александру Шлеменко раздельным решением судей.

источник: «Метарейтинг»
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