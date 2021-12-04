Емельяненко заявил, что не оскорблял дагестанский народ

Российский боец-тяжеловес смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не имеет ничего против дагестанского народа.

«У меня к Харитонову больше уважения, чем к Гусейнову. Больше порадовало, что он заездил на заднице на своей - сначала одно говорил, бил себя в грудь, потом другое. Я очень хорошо отношусь к дагестанскому народу, у меня с этого региона очень много друзей. Он просто взял и столкнул лбами свое личное со всей республикой. Я ничего плохого и злого в отношении народа не сказал. Просто его понесло немножко. Я высказался в отношении Гусейнова - что он гусь лапчатый, а никак не весь народ Дагестана», - приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Александр назвал Артура Гусейнова «дагестанской свиньей». Тот, в свою очередь, ответил, что Емельяненко тем самым оскорбил весь дагестанский народ.

Свой последний поединок Александр провел против бразильца Марсио Сантоса, уступив ему уже в первом раунде.