Альдо победил Фонта единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 44

Бразильский боец смешанных единоборств Жозе Альдо победил представителя США Роба Фонта в рамках главного поединка турнира UFC Vegas 44.

Отметим, что бой между спортсменами продлился все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу 35-летнему бразильцу.

В своей карьере Альдо принял участие в 38 поединках, одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Что касается Фонта, то на счету 34-летнего американца 19 побед и пять поражений.

Добавим, что в со-главном бою UFC Vegas 44 Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал новозеландца Брэда Ридделла в третьем раунде.