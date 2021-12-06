ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чимаев предложил Макрегору провести очный поединок в марте 2022 года в Лондоне

Об этом боец смешанных единоборств написал в одном из своих аккаунтов в социальных сетях.
06 декабря 2021 16:31
автор: Владислав Корегин

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок с Конором Макгрегором.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал о том, что он не против подраться с 27-летним спортсменом в ближайшем будущем.

– Март, Лондон. Давай сделаем это, брат. Король против Короля, – написал Чимаев на своей странице в Twitter.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября в рамках турнира UFC 267, он победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде. Что касается Макгрегора, то на счету 33-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Французский премиальный седан DS9 получил гибридную версию E-Tense 250"Локомотив" потерпел поражение от "Урала"Самый дешевый кроссовер на 7 мест. Dacia Jogger уже доступен в ЕвропеСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаБубнов разобрал эпизод с удалением Соболева в матче с «Ахматом»
Эта команда — для Олимпиады без НХЛ! Россия назвала состав на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым объявил состав команды на второй этап Евротура.
«Мы играли нереальным составом, настоящая дрим-тим!» Чесноков — о триумфе России в Кубке Дэвиса
Заслуженный мастер спорта по теннису, финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы россиян в финале этого турнира 2021 года.
Сумасшествие в Джидде! Как Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, который запомнят надолго
Предпоследний Гран-при нынешнего сезона «Формулы-1» получился невероятным, а по итогам мы имеем полное равенство между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном перед заключительной гонкой в Абу-Даби.
Серебряная салатница для русского оливье! Медведев и Рублев вернули нам Кубок Дэвиса
После 15-летнего перерыва наша сборная вновь выиграла Кубок Дэвиса – командный чемпионат мира среди мужских команд. В финале российские теннисисты победили хорватов со счетом 2:0, не отдав им ни одной партии.
Гончаренко снова выиграл дерби Краснодарского края. И снова в меньшинстве!
В заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде первым пропустил от «Сочи», но сумел победить благодаря дублю Виктора Классона (2:1).
«Динамо» способно бросить перчатку «Зениту». Кирьяков — о том, актуальна ли в нашем футболе золотая гонка
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» победу бело-голубых над «Уфой» (2:0) и ответил на вопрос, сможет ли команда Сандро Шварца одолеть в следующем туре «Зенит» и уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата.
«Зенит», берегись! «Динамо» сделало увесистую заявку на зимнее чемпионство (видео)
В матче 17-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле победили «Уфу» (2:0) и вплотную приблизились к зенитовцам, с которыми сыграют 12 декабря в матче за неофициальное звание зимнего чемпиона страны.
У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию
Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.
День, которого мы ждали 15 лет. Еще одна победа — и Кубок Дэвиса вернется в Россию!
В воскресенье 5 декабря в Мадриде состоится финальный матч мужского командного чемпионата мира по теннису между сборными России и Хорватии.
«Был уверен в своей правоте, теперь мечтаю о медалях Парижа». Пловец Кудашев — о допинге и Олимпиаде
Призер чемпионата Европы в эстафете и участник стартующего 16 декабря в ОАЭ первенства мира на короткой воде Александр Кудашев рассказал «Плеймейкеру» о допинговых разбирательствах перед Олимпиадой в Токио и подготовке к предстоящему турниру.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика