Чимаев предложил Макрегору провести очный поединок в марте 2022 года в Лондоне

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о готовности провести поединок с Конором Макгрегором.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал о том, что он не против подраться с 27-летним спортсменом в ближайшем будущем.

– Март, Лондон. Давай сделаем это, брат. Король против Короля, – написал Чимаев на своей странице в Twitter.

Напомним, что Чимаев провел в своей карьере десять поединков, не потерпев ни одного поражения. 30 октября в рамках турнира UFC 267, он победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом в первом раунде. Что касается Макгрегора, то на счету 33-летнего ирландца 22 победы и шесть поражений.