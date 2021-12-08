Американец Шон О'Мэлли: Я не вижу никого, кто, кроме меня, смог бы победить Петра Яна

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли заявил, что победит временного чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Я не вижу никого, кто, кроме меня, смог бы победить Петра Яна. Да, у него больше опыта на высоком уровне, однако я думаю, что я просто зверь иного калибра», - приводит слова американца RT, ссылаясь на корреспондента Бретта Окамото.

Добавим, что О'Мэлли потерпел всего одно поражение в 15 боях в смешанных единоборствах. 11 декабря он рамках UFC 269 подерется с бразильцем Раулианом Пэйвой.

У Яна были две неудачи в 18 поединках ММА, победив 30 октября решением судей американца Кори Сэндхагена на UFC 267 он стал временным чемпионом UFC.