Боец ММА напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отделения

Боец ММА напал на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге, а затем сбежал из отделения.

По информации телеканала «Рен-ТВ», 8 декабря в северной столице 28-летний уроженец Республики Узбекистан Бунед Тухтаев ударил одного из полицейских. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать бойца ММА и доставить его в отделение полиции, однако на следующий день он сумел сбежать.

Поводом для задержания Тухтаева стала информация о том, что он торгует поддельными QR-кодами и миграционными документами.