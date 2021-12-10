Руслан Проводников подарил Али Багаутинову «картонный» пояс UFC

Руслан Проводников на совместном интервью в преддверии боя вручил картонный пояс чемпиона UFC своему сопернику, экс-бойцу UFC Али Багаутинову, намекнув на не реализованную «за океаном» карьеру в ММА.

«Чувствую себя в роли Деда Мороза, исполнителя желаний маленького Али. Во-первых, я даю ему этот бой, о котором он так долго мечтал, и этот долгожданный пояс UFC, за который он боролся, но так и не смог завоевать. Уверен, что после нашего боя он обязательно вернется в топ-ММА, и это будет стартом для него. Держи, тебе этот пояс очень идет!», - заявил Руслан Проводников.

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. 35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы. Боксерский поединок Проводников-Багаутинов пройдет 19 декабря в Москве на «ВТБ-Арена» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти».