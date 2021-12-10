Доминик Круз: Стерлинг или Ян? Определенно, российский боец

Американский боец смешанных единоборств Доминик Круз ответил на вопрос о том, кто является более сильным спортсменом – его соотечественник Алджамейн Стерлинг или представитель России Петр Ян.

Отметим, что 6 марта этого года в рамках турнира UFC 259 Ян лишился титул чемпиона промоушена в легчайшем весе, получив дисквалификацию за запрещенный удар коленом в поединке против Стерлинга.

– Определенно Ян. Петр выигрывал бой у Стерлинга до того запрещенного удара коленом. Думаю, Стерлингу нужно вернуться и доказать всем, что он настоящий чемпион. По моему мнению, нельзя становиться чемпионом после таких инцидентов. Мне кажется, что Стерлинг хочет доказать всем и одолеть Яна в честном бою, – цитирует Круза «Чемпионат».

Напомним, что ранее Ян победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC. Эта победа стала для россиянина 16-й в 18 проведенных поединках в карьере.

Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего бойца из США 20 побед и три поражения.