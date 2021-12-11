В Москве на турнире ММА произошла массовая драка (видео)

В Москве на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF произошла массовая драка. Инцидент произошел во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

Представитель Узбекистана Намазан Самиев после победы над кыргызским бойцом заявил, что готов драться с любым соперником. Когда оппонент нашелся, организаторы предложили провести дуэль взглядов, во время которой Самиев внезапно нанес сопернику удар коленом в голову. После этого в клетку забежали посторонние и напали на бойца, затем началась массовая драка.

Видео опубликовал ютуб-канал промоушена.