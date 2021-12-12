О'Мэлли признался, что должен был сняться с боя против Пэйвы на UFC 269

Боец UFC Шон О'Мэлли прокомментировал свою победу над Раулином Пэйвой в рамках турнира UFC 269, который проходит в Лас-Вегасе США).

«Он один из самых жестких ребят, с кем я дрался, но когда я довожу эти силовые удары, я вырубаю людей. С вероятностью 99 процентов я должен был сняться с боя, но я знал, как много людей придет сюда, поэтому не мог сняться», - приводит слова Шона «СЭ».

Поединок продлился один раунд. Шон одержал победу техническим нокаутом.

Таким образом, на счету О'Мэлли стало 15 побед в 15 поединках. Пэйва потерпел свое третье поражение при 20 победах.

Напомним, что в главном бою вечера чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра встретится с представителем США Дастином Порье.