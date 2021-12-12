Нуньес - о поражении от Пеньи на UFC 269: Я сделала все, что могла

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес прокомментировала свое поражения Джулианне Пенье в со-главном бою на турнире UFC 269, который проходит в Лас-Вегасе.

«Честно, я сделала все, что могла. Упорно тренировалась к бою... Но кое-какие проблемы, которые у меня были, по-прежнему остались. Хотя я думала, что избавилась от них. Поздравляю Джулианну, она воин, и я это знала. Я вернусь сильнее», - сказала Аманда после боя.

Напомним, что поединок продлился два раунда и завершился после того, как Пенья успешно провела удушающий прием.

Таким образом, американка одержала 11-ю победу при четырех поражениях за карьеру в смешанных единоборствах. В свою очередь, Нуньес проиграла пятый бой из 26.