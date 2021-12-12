Махачев отреагировал на победу Оливейры над Порье на турнире UFC 269

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поздравил бразильца Чарльза Оливейра с победой над американцем Дастином Порье в главном бою вечера на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляю, Чарльз. Просто держись там ради меня», - написал Махачев в своем твиттере.

Напомним, что поединок завершился в третьем раунде после того, как Оливейра применил удушающий прием.

Таким образом, Чарльз одержал свою 32-ю победу при восьми поражениях. В свою очередь, Порье потерпел седьмое поражение. Также на счету американца 28 побед.