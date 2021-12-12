Макгрегор - Порье в поединке против Оливейры: Это был позорный для него вечер. Никакущий в партере

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор оценил выступление американского бойца смешанного стиля Дастина Порье в поединке против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 269.

«Ему дважды повезло. Вот и все. Это был позорный для него вечер. Никакущий в партере. Что это на хрен было? Вау! Шокирующе», - сказал Конор после боя.

Напомним, что поединок завершился в третьем раунде после того, как Оливейра применил удушающий прием.

Таким образом, Чарльз одержал свою 32-ю победу при восьми поражениях. В свою очередь, Порье потерпел седьмое поражение. Также на счету американца 28 побед.