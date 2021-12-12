Сехудо - о поражении Нуньес от Пеньи: Позволила эмоциям вмешаться в дело, сдалась из-за усталости

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо прокомментировал прокомментировал поражение Аманды Нуньес от Джулианны Пеньи в со-главном бою на турнире UFC 269.

«Нуньес неправильно использовала свою мощь. Позволила эмоциям вмешаться в дело, сдалась из-за усталости. Пенья была права, что бой выиграла воля к победе», - написал Сехудо в своем твиттере.

Напомним, что поединок продлился два раунда и завершился после того, как Пенья успешно провела удушающий прием.

Таким образом, американка одержала 11-ю победу при четырех поражениях за карьеру в смешанных единоборствах. В свою очередь, Нуньес проиграла пятый бой из 26.