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Президент AMC Fight Nights уверен, что у Александра Емельяненко остался один шанс возродить карьеру

Брат «Последнего императора» проиграл два последних профессиональных поединка.
12 декабря 2021 17:01
автор: Максим Скороходов

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о последнем бое Александра Емельяненко и предположил будущее его карьеры в смешанных единоборствах.

Напомним, что 27 ноября Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу, выполнившему удушающий прием.

«Саня нормально выступил против Марсио Сантоса для бойца, который не имел возможности долго готовиться. Он согласился на бой на коротком уведомлении. Посмотрим, в какой форме Емельяненко будет через полгода. И тогда его поединок с Минеевым по правилам бокса может стать актуальным... Бог троицу любит, и у Сани еще остался последний шанс. Если он не выиграет следующий бой в профессиональном ММА, на нем могут поставить крест», - приводит слова Гаджиева RT.

Добавим, что Емельяненко при 28 победах и одной ничьей потерпел девять поражений в смешанных единоборствах.

источник: «RT на русском»
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