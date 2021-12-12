Гаджиев - о депортации Чоршанбиева: Закон нужно уважать

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о депортации из России таджикистанского борца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева.

«С сожалением. Я хуже отношусь к тому, что он гонял и дурачился. Закон нужно уважать. Жалко, что дело дошло до депортации. С такими яркими персонажами, как он, интерес к ММА растет», - приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, что 3 декабря Чоршанбиев был задержан за превышение скорости на не принадлежащем ему автомобиле, на котором числятся 100 неоплаченных штрафов.

Спустя пять дней стало известно, что суд постановил выдворить спортсмена из Российской Федерации и выписал ему штраф размером десять тысяч рублей.