Колби Ковингтон: Наследие Хабиба в UFC вызывает сомнения – он так и не подрался с сильным борцом

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался по поводу экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Отметим, что в октябре прошлого года после успешной защиты титула промоушена в поединке представителем США Джастином Гэтжи 33-летний россиянин объявил о завершении карьеры.

– Победа Оливейры отбрасывает тень на достижения Нурмагомедова. В своей карьере Хабиб не провел ни одного поединка с сильным борцом, который бы мог ему составить серьезную конкуренцию в борьбе, в ударке, а также в болевых приемах и защите. Поэтому наследие Хабиба вызывает сомнения, – сказал Ковингтон в эфире подкаста Submission Radio.

Добавим, что в данный момент обладателем титула в легкой весовой категории является бразилец Чарльз Оливейра. 11 декабря в рамках турнира UFC 269 32-летний спортсмен одержал победу над американцем Дастином Порье, успешно применив удушающий прием в третьем раунде.