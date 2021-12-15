Тренер Макгрегора - о возвращении бойца в октагон: Мы еще не вернулись к тренировкам по ММА

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал, когда ирландец вновь выйдет в октагон.

«Мы еще не вернулись к тренировкам по ММА, но он хочет проявить всю силу и подготовку, и разумно подходит к этому вопросу.

Я бы сказал, что Конор вернется в начале лета. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублие, так что я увижу его, когда буду ехать домой в Ирландию. Я уверен, что у нас будет хорошее время, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначить время для возвращения», - сказал Кавана MMA Junkie.

Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.