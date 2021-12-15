Петр Ян исполнил желание ребенка с аутизмом. Российский боец выступил в роли Деда Мороза

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян выступил в роли Деда Мороза и исполнил желание ребенка с аутизмом. Маленький Кирилл очень давно мечтал о батуте и отправил свое письмо на «Елку желаний», которая уже несколько лет реализуется по всей стране. Петр Ян лично вручил Кириллу подарок прямо у него дома.

«Не каждый день в гости заходят чемпионы UFC, еще и с подарками. Сюрприз был для нас такой», — написала мама Кирилла в своем Instagram.

- Кирюша не чувствует свое тело так, как мы, поэтому постоянно ищет тактильные ощущения. Он может час кататься на качелях, любит, когда его обнимают, - говорит мама.

Кирилл занимается адаптивным тхэквондо и знаком с единоборствами не понаслышке, поэтому встреча с Петром Яном стала еще и отличной мотивацией для молодого парня.

Отметим, что «Елка желаний» — это федеральная акция Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Тысячи детей с ограничениями здоровья и даже пожилые люди, испытывающие жизненные трудности, пишут свои мечты, которые в течение всех новогодних праздников может исполнить любой желающий. В Екатеринбурге реализацией проекта занимается волонтерский центр РМК и благотворительный фонд «Русской медной компании».