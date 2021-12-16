Порье - о поражение от Оливейры: Я оказался в худшей позиции, которую только мог себе представить

Американский боец UFC Дастин Порье поделился мнением о своем поражении в титульном бою от бразильца Чарльза Оливейры.

«Чарльз быстро забрал мою спину. Конечно, я не хотел стучать и сдаваться, мог бы «уснуть». Но что это бы дало? Я оказался в худшей позиции, которую только мог себе представить», - приводит слова Порье ММА Hour.

Напомним, что поединок завершился в третьем раунде после того, как Оливейра применил удушающий прием.

Таким образом, Чарльз одержал свою 32-ю победу при восьми поражениях. В свою очередь, Порье потерпел седьмое поражение. Также на счету американца 28 побед.