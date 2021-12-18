Магомед Исмаилов резко вызвал Александра Шлеменко. Александр не менее резко принял вызов

18 декабря в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 10. Основным событием шоу стал матч-реванш в промежуточном весе до 80 кг между Михаилом Рагозиным (18-5) и Ясубеем Эномото (21-12). Первая их встреча в 2019 году закончилась в пользу швейцарца. Сегодня же в ожесточенной рубке Михаил смог победить соперника единогласным решением судей, отстояв все 3 раунда.

Ну а ещё один сюрприз ждал зрителей после их боя - в октагон Академии единоборств РМК поднялся Магомед «Лысый хищник» Исмаилов, и, поздравив победителя, в своей искрометной манере вызвал на бой Александра Шлеменко. «Чисто хочу зарубиться с человеком, у которого железные... кулаки». И Александр согласился зарубиться с Магомедом летом в RCC.