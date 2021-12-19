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Александр Шлеменко: У Исмаилова этот гонорар - самый большой в его жизни

Боец рассказал об условиях поединка между ним и Магомедом Исмаиловым
19 декабря 2021 00:34
автор: Александр Шульгин

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко раскрыл размеры гонораров своего и Магомеда Исмаилова за будущий бой между ними.

«Мага, конечно же, не скажет, но я вам хочу сказать, что и у Маги - это самый большой гонорар в его жизни. На месте Маги - да, там никакой бы боец не отказался. Он на поражении, и он получает отличнейшие деньги. Вдобавок у него отличнейшая возможность реабилитироваться и вернуться, и, вместо меня, опять попробовать подраться с Вовой Минеевым, правильно? Я даю ему такую возможность. Для меня это большие деньги, но у меня есть и другие варианты», - приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Также Александр добавил, что в его карьере этот гонорар также будет одним из самых больших, однако у него были и другие варианты, в том числе, в UFC и с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет в июне 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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