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Президент UFC Уайт назвал самый ожидаемый бой 2022 года

19 декабря 2021 21:44
автор: Александр Бойченко

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт назвал бой, который он больше всего ждет в следующем году.

«На данный момент я с нетерпением жду боя между Сириля Гана и Фрэнсисом Нганну. Я с нетерпением его жду. Битва двух тяжеловесов, находящихся на пике карьеры. Один из них скользкий, отлично работает на ногах, другой имеет удар разрушительной силы. Что может быть лучше?» - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Nignt 199.

Последний бой Нганну состоялся в марте 2021 года, в котором он победил Стипе Миочича. Из-за этого простоя UFC был вынужден организовать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сирил Ган, победивший Деррика Льюиса в августе 2021 года.

источник: UFC.com
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