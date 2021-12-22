Президент UFC пообещал второй бой между Яном и Стерлингом в следующем году

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда пройдет реванш чемпиона организации в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и временного обладателя данного пояса Петра Яна.

«На неделе мы проведём встречу с матчмейкерами, будем планировать поединки на следующий год. Встреча Яна со Стерлингом входит в список этих боев. Следующий год обещает быть крайне интересным», - приводит слова Уайта RT, ссылаясь на пресс-службу клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что американец в марте отобрал чемпионский пояс у россиянина после того, как тот использовал запрещенный удар коленом.

После этого Стерлинг сославшись на решения врачей отказывался от реванша, а Ян в октябре получил временный титул чемпиона UFC, победив решением судей Кори Сэндхагена.