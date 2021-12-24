Немков - о бое с Гимараэшом: Все произошло, как мы и планировали

Российский боец ММА Виктор Немков объяснил, за счет чего смог одолеть бразильца Леонардо Гимараэша.

«Все произошло, как мы и планировали, хотя соперник оказался достаточно стойким и выдержал поединок до конца, но на самом деле сделал очень много ошибок, которые надо исправлять. Это уже третий или четвертый оппонент, которого мне предлагали.

Все они были бразильцы, но абсолютно разные. Кто-то был ударник, кто-то предпочитал бороться, поэтому и подготовка прошла комплексная. Мы много боролись, отрабатывали проходы в ноги. Но в поединке с этим соперником я планировал поработать на руках с дистанции, пораздергивать его. Так в итоге и вышло», - приводит слова бойца Metaratings.

Напомним, Немков и Гимараэш встречались друг с другом в рамках турнира Open FC 15, который прошел в Москве 19 декабря. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.